Un médico critica "la inmigración masiva" que llega a España pero no es lo que muchos piensan

El tiktoker @sexologiaconrafa ha dejado un curioso vídeo criticando "la inmigración masiva" que está llegando a España y se refiere a personas que vienen de países ricos como Estados Unidos, Suecia, Alemania, Reino Unido y no de los inmigrantes que viene huyendo de guerras o de la pobreza de sus países se origen.

Este joven es médico en Alemania y ha hablado concretamente de estas personas que viven en España "con un sueldo extranjero" y no pagan impuestos aquí, donde están usando servicios públicos.

"En un país capitalista, los españoles jamás podréis competir con las personas de EEUU, de Suecia o Alemania. Si ellos están dispuestos a pagar 6 euros por un café y no tienen problema el precio del café va a subir. Para los españoles, con su sueldo, pagar 6 euros por un café duele un poquito", ha explicado.

Claro, hablar de café no es lo mismo que hablar de vivienda: "¿Por qué estamos dando permiso de residencia a gente que no ha aprendido el idioma porque no le da la gana? No son refugiados que han huido de un país en guerra y no saben dónde van a acabar".

"¿Por qué estamos dando permiso de residencia a gente que no aporta nada a la economía local? No pagan impuestos en el país donde viven, no usan los servicios locales", ha señalado.

Por último se ha preguntado que por qué se permite que hayan suecos, estadounidenses, alemanes que trabajan con sueldos de su país viviendo en Ibiza, Madrid o Barcelona "cuando hay escasez de médicos, policías...".

Como propuesta dice que todo el mundo debería pagar aquí impuestos y saber el idioma como medida indispensable para obtener la residencia.