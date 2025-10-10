Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El pueblo de la España rural en el que el 90% de la población es migrante y clave para su economía
Sociedad

Sociedad

El pueblo de la España rural en el que el 90% de la población es migrante y clave para su economía

La llegada de trabajadores extranjeros ha dinamizado su economía.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un agricultor, arando con su tractor.GETTY images

En España, el número de pueblos abandonados se ha disparado en las últimas décadas como consecuencia de la despoblación, la migración hacia las grandes ciudades y la escasez de oportunidades en el medio rural. Sin embargo, hay excepciones que invierten esa tendencia, como ocurre en un pequeño municipio de la Alcarria guadalajareña donde actualmente nueve de cada diez vecinos son extranjeros.

Esto ocurre en Torre del Burgo, un pueblo de la España rural donde la llegada masiva de trabajadores foráneos, en su mayoría vinculados a la agricultura, ha dinamizado la economía local y devuelto vida a sus calles. Según la herramienta web Fichas socioeconómicas del Consejo General de Economistas (CGE), el 89,52% de sus vecinos son migrantes, casi todos de origen búlgaro, lo que ha propiciado el apodo de ‘Torre del búlgaro’.

La agricultura, y en particular la campaña del espárrago, ha sido el motor que ha atraído a cientos de personas extranjeras que hoy sostienen la actividad del pueblo. En apenas dos décadas la comunidad pasó de cifras que rondaban el centenar de censados a cerca de medio millar de habitantes. Ese crecimiento ha sido impulsado por la oferta de empleo en los campos y por la cercanía de polígonos industriales.

Una red económica regional

Los espárragos se han convertido en el eje económico que explica la nueva vida de Torre del Burgo, donde la campaña atrae cada primavera a cientos de temporeros cuya mano de obra sostiene la recolección y permite que empresas y explotaciones locales funcionen a pleno rendimiento. Muchos de los que acuden a esta demanda estacional han acabado fijando de forma definitiva su residencia en el pueblo.

No obstante, la agricultura en la comarca no se reduce al espárrago: níscalos y otros hongos de temporada, huertos de frutas como manzanas y cítricos, y olivares configuran un mosaico de cultivos que diversifica las oportunidades laborales. El fenómeno de Torre del Burgo no es aislado en la provincia ya que, a pocos kilómetros, Torija vive su propio renacer impulsado por la actividad de su polígono industrial.

Álvaro Murillo, alcalde de Torija, explica a EFE que “ya hay creados y consolidados más de 3.000 puestos de trabajo y una previsión de crecimiento exponencial en los próximos años con nuevas implantaciones”. Los responsables municipales valoran positivamente esta dinámica porque genera empleo, rejuvenece la población y ayuda a frenar la despoblación en el entorno, además de impulsar una red económica regional. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 