Un neurocientífico da su opinión sobre la siesta y avisa antes: "No quiero que me echen del país"

Dicen que la siesta es un invento español. Si hay algo que sorprende y gusta a los turistas extranjeros es el arte de la siesta, para los que no sepan lo que es, dormirse después de comer.

Se ha dicho siempre que la siesta perfecta es de máximo 20 minutos pero cualquiera hace eso en un lluvioso domingo de otoño después de haber comido un plato de cuchara.

El neurocientífico Pablo Barrecheguren ha estado en el podcast Animales Humanos, el podcast de Ibai Vegan, y ha dejado una opinión sobre la siesta que es un jarro de agua fría para los amantes de tan apreciada práctica.

"Opino que no quiero que me echen del país. Hacía mucho que no me habían insultado tanto. Me preguntaron un vídeo que se volvió medio viral", ha empezado diciendo, alertando de que su opinión, desde la neurociencia, no es la que todo esperan.

"Si necesitas con regularidad siesta algo está fallando en tu vida. Puede que sea porque hay un problema de salud. Tú, durmiendo bien por la noche, no debería necesitar, en general, siestas", ha añadido.

Ha explicado que a largo plazo se ha visto que es negativo o que "está conectado a nivel cardiovascular". Ha contado que al despertarnos, nuestro cuerpo sufre estrés porque tiene que arrancar la máquina, de hecho, por eso hay más infartos por las mañanas que por las tardes.

"Esto se cree que es por el estrés del sistema cardiovascular despertándose por la mañana. Entonces añades un arranque adicional. Que la gente sea consciente de que si necesita echarse la siesta todo el rato hay algo que va mal", ha proseguido.

Por último ha zanjado sobre el asunto: "Mírate si estás trabajando mucho y si encuentras que todo está bien es que estás durmiendo mal y no te das cuenta".