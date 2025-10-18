Un pasajero intenta vacilar a Ryanair y el zasca que se lleva no se lo vio venir

Interior de un avión de Ryanair, la aerolínea que operaba el vuelo desviado a París tras el insólito incidente con dos pasajeros y sus pasaportes.

El community manager de Ryanair España lo ha vuelto a hacer. Conocido ya entre toda la comunidad tuitera por su particular humor, esta vez el responsable de la cuenta de X de la aerolínea en España le ha hecho un zasca a uno de sus pasajeros que seguro que le ha quitado las ganas de quejarse.

Todo ha empezado cuando el usuario Manel Bucheras (@ManelBucheras) ha puesto una queja en tono vacilón a través de su cuenta de X, quejándose de las múltiples opciones de cargos extra que ofrece la compañía.

"@Ryanair_ES ¿Tenéis servicio de peluquería? Como una de las miles de opciones que tenéis de pago adicional", ha publicado el ususario, adjuntando también una fotografía desde el avión junto a otro pasajero.

Una pullita sobre los precios y las condiciones de la aerolínea, la cual ofrece muchos servicios pagando un recargo extra para cosas que en otras compañías están incluidas en el precio del billete.

Pero el community manager de Ryanair España, conocido por no dejar pasar ni una, ha decidido no quedarse callado y contraatacar con su característico humor ácido.

"No, pero sí volamos a Turquía", ha contestado a través de la cuenta pública de la aerolínea, haciendo referencia a los famosos viajes capilares a Turquía, un destino estrella para los injertos de pelo, ya que el usuario del tuit original es calvo.

Una respuesta corta y afilada que ha provocado toda una avalancha de carcajadas en la red social, haciendo que el hiriente tuit supere ya las 380.000 visualizaciones y los 3.000 'me gustas'.

"¡El mejor CM de España!"; "Pero ojo que a la vuelta seguro que te cobran el sobrepeso del pelo"; "Madre de dios que galleta a mano abierta se ha llevado..."; "Os hará falta, después de que se os caiga el pelo con las multas que vais a pagar", han comentado algunos usuarios.