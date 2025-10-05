Un pediatra lee lo que proponen para los futbolistas y la comparación que hace con los médicos es tremenda
"Ese médico debe mejorar su estadística de goles y asistencias, claramente".
El pediatra Alberto García-Salido ha compartido en su cuenta de X una propuesta encaminada a respetar los descansos de los futbolistas y la comparación que ha realizado con las condiciones de los médicos no deja indiferente.
La noticia en cuestión informaba de que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha propuesto ha trasladado a LaLiga la posibilidad de crear una comisión conjunta entre ambas partes para intentar que se respeten las 72 horas entre los partidos con vistas a que los jugadores puedan contar con este tiempo de descanso, que se ha publicado en Mundo Deportivo.
Ante esto, el pediatra ha escrito en la red social: "Un médico en España sale del hospital un sábado a las 10:00 horas tras 17 de trabajo añadidas a las ordinarias. Regresa el lunes a las 8:00 horas a su puesto. Descansa 46 horas. Cero comisiones. Ese médico debe mejorar su estadística de goles y asistencias, claramente".
"Si el partido es entre semana ese médico no descansará ni 24 horas. Ahí lo que tiene que mejorar para que le escuchen son los goles esperados y la presión tras pérdida. Obvio", ha sentenciado en una segunda publicación.