Un pequeño gran detalle del árbol de Navidad de Pau Gasol se está llevando todos los comentarios
Un pequeño gran detalle del árbol de Navidad de Pau Gasol se está llevando todos los comentarios

Ha hecho esta pregunta a sus seguidores. 

Alfredo Pascual
El tuit de Pau Gasol con el árbol.

Pau Gasol sigue siendo un genio en todo lo que hace. En las últimas horas, el exjugador de baloncesto ha vuelto a triunfar en las redes sociales, tal y como lo hacía en las noches en las que arrasaba en la NBA o con España, pero esta vez por un motivo muy diferente: el árbol de Navidad que ha puesto en su casa. 

"En casa ya estamos preparados para Navidad con el árbol. Sé que algunos sois de montarlo el 1 de diciembre y otros apuráis hasta el 24… pero ¿cuándo es el momento ideal para hacerlo? 🤔", ha escrito Gasol, junto a una foto del árbol que ha colocado en su salón con los adornos y todo.

En la imagen que ha compartido el exdeportista se le puede ver en un selfie con ese elemento decorativo que, por un detalle no pequeño, ha sido el centro de todos los comentarios y que ha provocado el cachondeo entre las respuestas que se han hecho: la altura que tiene.

"Solo pienso en lo alto que tiene que ser el árbol para que sea más alto que tú", ha escrito un usuario. "Pau, mides 2.15, ¿te has comprado un árbol de navidad o una secuoya gigante?", le ha preguntado un segundo. "Imagínate lo que mide ese árbol para que sea más grande que Pau Gasol", ha tratado de adivinar un tercero. También se han leído un interrogatorio directo como "no se macho, pero ¿cuánto mide tu árbol?" o "¿cuánto mide ese árbol?".

Las respuestas a su pregunta

Sobre la pregunta que ha hecho a sus seguidores respecto a la fecha en la que montan el árbol de Navidad, se ha encontrado todo tipo de contestaciones. Algunos han opinado que el puente de la Constitución es el momento perfecto, otros apuran más y han comentado que su tradición es hacerlo el día del sorteo de la Lotería de Navidad.

Ha habido un tercer grupo que, igual que pasa en las ciudades, cada vez adelanta más ese día y a finales de noviembre ya lo tienen puesto en casa, mientras que otros se han descantado por el fin de semana posterior al puente de diciembre, que está a mitad de mes.

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

