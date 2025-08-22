Un perro arrasa en Santiago por lo que hace con la gente desde su ventana: 1,5 millones de visitas y subiendo

Un Border Collie en Santiago se ha vuelto viral después de ser captado por un usuario de TikTok, en una publicación que ya acumula más de 1,5 millones de 'me gusta' y 217 mil 'me gusta', jugando con los viandantes de la calle Rúa do Franco con una pelota a través de su ventana.

Según se puede apreciar en el video, el perro lanza la pelota a las personas de la calle, que rápidamente se la lanzan de vuelta, y así sucesivamente. La energía y cercanía del animal han llamado la atención de los usuarios, quienes no han tardado en comentar la escena.

"Estaría atrapado allí todo el día", comenta un usuario. "'¿Por qué no fuiste a trabajar' 'Bueno, pues verá, hay un perrito...", escribe otro. "Cómo volver loco a un border collie", señala finalmente otro usuario.

Cabe destacar que la raza del animal es conocida por su inteligencia, agilidad y amabilidad. Pueden llegar a pesar 23 kilogramos y su pelaje, por lo general, suele ser negro, blanco y gris, aunque también se pueden encontrar Border Collies de color marrón.