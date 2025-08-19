Un portavoz del PP saca pecho con este gráfico de 'Al Rojo Vivo' y un ingeniero le desmonta el relato en un tuit

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura y vicesecretario de la formación en Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, aprovechó este lunes un mapa emitido en el programa Al Rojo Vivo de laSexta para sacar pecho de la gestión de María Guardiola al frente de la región.

"Mira Irene de Miguel -de Unidas por Extremadura-, te lo dice Al Rojo Vivo, incremento presupuestario en prevención de incendios un 17% en Extremadura. Para que dejes ya los bulos mal intencionados", afirmó.

Además, Sánchez Juliá aprovechó para incluir ese mapa en el que se muestra cómo ha cambiado el presupuesto destinado a la prevención de incendios y cuidado de los bosques en las zonas afectadas por los fuegos.

Según datos recogidos por ASEMFO entre el 2009 y 2022, Galicia ha bajado un 5%, mientras que en Andalucía un 67% y en Castilla y León un 86% y solo Extremadura lo ha visto incrementado un 17%.

Viendo los años en los que son esos datos, el ingeniero y usuario de X Gonzalo Torre le ha contestado de forma clara y concisa: "El periodo analizado de ese incremento es de 2009 a 2022. El gobierno de María Guardiola no tiene nada que ver en ello, pero ahí les tienes, sacando pecho".

Hay que recordar que Guardiola, que comenzó a presidir el PP extremeño en 2022, fue nombrada presidenta de la Junta de Extremadura en 2023, después de las elecciones del 28 de mayo.