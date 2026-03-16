Un prestigioso economista ve cuánto cobra Pedro Sánchez y su conclusión es demoledora

Todo el mundo se ha preguntado alguna vez cuánto cobran los políticos españoles. Cuando se trata de asuntos de bolsillo, la curiosidad aumenta notablemente, y más cuando se trata de personas a las que vemos y oímos constantemente.

Aunque es de dominio público, el diario Ara ha publicado un listado con los políticos que mayor remuneración perciben por sus cargos. Entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, y lejos de lo que pueda pensarse, quien lidera la lista es el president de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, con una asignación de 146.635 euros anuales.

En segunda posición se sitúa el Lendakari vasco, Imanol Pradales, con un sueldo de 117.243 euros al año. El podio lo completa la presidenta madrileña, cuya remuneración asciende a 103.092 euros anuales.

"Debería tener una remuneración muy superior"

Hay que irse hasta la quinta posición para encontrar al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez tiene asignado un sueldo de 95.944 euros al año; una cifra ligeramente inferior a la que percibe Jorge Azcón, presidente del gobierno de Aragón, que ocupa la cuarta posición, 96.013 euros al año.

El economista Santiago Niño Becerra se ha hecho eco de esta información y no ha dudado en comentarlo en su cuenta de X. Para el catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, la conclusión es muy clara.

"Pienso que el presidente del Gobierno debería tener un remuneración muy superior y mayores responsabilidades de gestión", asegura Niño Becerra, que a su vez informa de que el techo de gasto presupuestario en España es de 216 mil millones de euros.

No obstante, para el economista catalán, esto es "ampliable a las regiones"; o lo que es lo mismo, que otros políticos de la lista deberían cobrar más. Entre ellos se encuentran algunos como Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, o María Guardiola, presidenta de Extremadura.