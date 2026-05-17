El PP revalidaría su mayoría absoluta en Andalucía y el PSOE tocaría mínimo, según los sondeos

El líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ganaría las elecciones autonómicas de este domingo y revalidaría, además, su mayoría absoluta, según el sondeo de SigmaDos publicado en Canal Sur al cierre de los colegios electorales.

Según este estudio, los populares ganarán con una horquilla entre 56 y 59 escaños, frente a los 58 de la pasada legislatura. Cabe recordar que la mayoría absoluta está en 55, por lo que la rebasaría de forma holgada.

El otro gran titular de la noche sería la debacle del PSOE, que sumaría un nuevo mínimo histórico. En concreto, María Jesús Montero obtendría entre 26 y 29 escaños, frente a los 30 del actual parlamento.

Vox, por su parte, mantendría su representación, con entre 13 y 15 escaños, frente a los 14 actuales. A la izquierda del PSOE, Por Andalucía obtendría entre 5 y 6 escaños (5 actualmente), mientras que Adelante Andalucía se quedaría entre 4 y 5.

La encuesta de SigmaDos coincide bastante con la publicada también de Sociométrica para El Español. El PP se quedaría en 58 escaños y Vox, en 14. En este caso, eso sí, María Jesús Montero no retrocedería e igualaría los 30 escaños de los socialistas en la anterior legislatura. A su izquierda, Por Andalucía sacaría 5 escaños y Adelante Andalucía se quedaría sólo con dos.