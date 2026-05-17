"El hombre aquí soy yo también": la respuesta de Priscila, albañila brasileña en Asturias, al cliente que le preguntó dónde estaba el hombre de la obra

Aunque, afortunadamente, en la actualidad hay mucha más igualdad entre mujeres y hombres que hace décadas, la realidad es que el machismo continúa arraigado en buena parte de la sociedad.

Pese a los indudables avances, a día de hoy las mujeres todavía se ven obligadas a enfrentarse de manera habitual a situaciones en las que el hecho de ser mujer las sitúa de manera injustificada en un segundo plano, a la sombra del hombre.

En profesiones tradicionalmente masculinizadas como la construcción, las conversaciones o gestos en los que el machismo aflora son aún más comunes. Un buen ejemplo de esa lacra a eliminar es la situación citada en el podcast Sector Oficios por Priscila, una albañila brasileña que trabaja en Asturias.

"A mí lo que me pasó una vez es que fui a una obra, recomendada incluso por una persona que me conocía, y el señor me abrió la puerta de su casa, entré, me saludó y se quedó con la puerta abierta. Al no entender qué ocurría, le pregunté '¿pasa algo?' y me dijo '¿dónde está el hombre de la obra?'. Yo le dije 'el hombre aquí soy yo también. Soy el hombre y la mujer de la obra'", ha contado Priscila.

"No me llamó ni para decirme que no me iba a dar la obra"

Al señor(o) no le gustó demasiado la respuesta de la albañila y no volvió a ponerse en contacto con ella. "No me llamó ni para decirme que no me iba a dar la obra. Le entregué el presupuesto y nunca más supe de él", ha asegurado Priscila.

Para tratar de reducir a la mínima expresión esa clase de situaciones machistas, la trabajadora ha afirmado que "creo que hace falta tener más mujeres en el sector de la construcción para que, cuando entre una mujer en una reforma, no crean que no somos capaces de realizar el trabajo. Si hay más mujeres, estará más normalizado".

No obstante, quizás la responsabilidad no habría que ponerla en que haya más o menos mujeres en el sector sino en las personas que tienen esos comportamientos machistas.