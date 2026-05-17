Un español que vive en Alemania cuenta lo que le han cobrado por cada día que pasó en el hospital: "Nos quejamos de lo que tenemos en casa"

Adrián es un joven español creador de contenido que se mudó a Alemania. En redes sociales, donde se hace llamar La visión de Sawdriman, ha publicado un vídeo en el que habla sobre la carta que le ha llegado tras pasar unos días en un hospital alemán y se plantea qué pasaría si en España ocurriera lo mismo.

"Me gustaría saber qué pasaría en España si a pesar del dinero de la Seguridad Social que te quitan de la nómina para ir al hospital, a los médicos, para que sea 'gratuito', si pasara igual que en Alemania", se ha preguntado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de ‘me gusta’ en apenas unas horas.

Ha revelado que le ha llegado una carta del hospital en la que le indican que tiene que pagar 40 euros por haber estado cuatro días hospitalizado en Alemania: "10 euros por noche, aparte del dineral que te quitan todos los meses del seguro del médico, que te quitan una pila [mucho]".

"Nos quejamos de lo que tenemos en casa... Sal fuera"

Se ha puesto en situación si pasara lo mismo en España: "Te imaginas que en España hay un pobre señor mayor o lo que sea, lo hospitalizan un mes y vienen y te dicen: toma, 10 euros por día. Yo me muero".

A quienes se quejan de la sanidad en España simplemente les ha pedido una cosa: "Sal fuera". En cuanto a las reacciones, ha habido de todo tipo, como la de la usuaria María Magdalena Tanase, que plantea que si llega la derecha o la extrema derecha al Gobierno, el sistema sanitario alemán "pronto pasará también en España".

Adrián ha querido contestar a ese comentario: "Sería un adelanto para España porque la gente valoraría la sanidad y no se crea que todo es gratis, una operación vale miles de euros y no se ve".