La reacción a los sondeos a pie de urna en el 17M de Andalucía: "La fidelidad de voto es muy alta, quien haya movilizado más habrá salido ganando"

No todo el pescado está vendido. La noche de estas elecciones de Andalucía todavía podrían deparar sorpresas. Miguel de la Fuente, director de Investigación y Análisis de Sigma Dos, la empresa de demoscopia que ha elaborado el sondeo a pie de urna este 17-M para la televisión pública andaluza, ha advertido que la fidelidad de voto "es muy alta". Pero, ¿qué es la fidelidad de voto?

De la Fuente ha explicado en Canal Sur que una de las cosas que se evalúan en los sondeos electorales como el de este domingo 17 de mayo son las transferencias de voto entre lo que los electores votaron en 2022 y lo que han votado esta noche. Si hay poca transferencia de voto (por ejemplo, una persona que votó a Vox en 2022 este 17-M ha votado al PP), entonces las empresas de análisis hablan de "fidelidad de voto". Y en estas andaluzas hay mucho de eso.

"La fidelidad de voto es muy alta. Quien haya movilizado más en esta campaña electoral habrá salido ganando", ha advertido el especialista a preguntas de los presentadores de la televisión andaluza. "Hemos detectado cierta estabilidad, pero no en la campaña; sino con respecto a los datos que vimos en 2022. Hay una cosa que manejamos, la transferencia de voto, lo que se votó en 2022 y lo que se ha votado ahora, y la fidelidad de voto es del 90% en todos los partidos".

Solo hay una excepción. La transferencia de voto entre Por Andalucía y Adelante Andalucía. "Es de un 10%". Y también la transferencia registrada entre los votantes de Vox en 2022: el 10% de ellos habrían optado esta noche por el PP, según el sondeo a pie de urna preparado por Sigma Dos para Canal Sur.

Media docena de escaños del PP todavía están bailando

El director de Análisis de Sigma Dos también ha destacado que a pesar de los resultados que arroja el sondeo a pie de urna (mayoría absoluta incontestable del PP), todavía se podrían ver sorpresas. "Si sumamos todo lo que hemos dado provincia a provincia se puede comprobar que la horquilla es inmensa: los resultados que tenemos que dar se tienen que cerrar en tres escaños. Por eso para el PP manejamos entre 56 y 59 parlamentarios".

Sin embargo, "el PP se está jugando un escaño en seis provincias". Son los famosos "restos": en función de qué sucedan con esos seis escaños en esas seis provincias andaluzas, el PP podría registrar o un resultado de 55 escaños o incluso de 60. "El PP es el que más escaños se juega prácticamente en todas las provincias".

El líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ganaría las elecciones autonómicas de este domingo y revalidaría, además, su mayoría absoluta, según el sondeo de SigmaDos publicado en Canal Sur al cierre de los colegios electorales. Según este estudio, los populares ganarán con una horquilla entre 56 y 59 escaños, frente a los 58 de la pasada legislatura. Cabe recordar que la mayoría absoluta está en 55, por lo que la rebasaría de forma holgada.

El otro gran titular de la noche sería la debacle del PSOE, que sumaría un nuevo mínimo histórico. En concreto, María Jesús Montero obtendría entre 26 y 29 escaños, frente a los 30 del actual parlamento.