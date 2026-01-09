Un profesor de Lengua saca una conclusión del cartel que han colocado en un juzgado y que es toda una declaración de intenciones

El abogado penalista y profesor asociado de Derecho penal de la la Universidad Miguel Hernández de Elche José A.Espinosa (@jaespinosa33) ha compartido en su perfil de X la imagen de un cartel que se ha colocado en una de las paredes de un juzgado y que es toda una declaración de intenciones.

En ese mensaje que han querido colgar desde la dirección de ese centro judicial se ha querido defender el trato hacia los trabajadores para tratar de evitar que estos recibieran malas contestaciones, sean increpados, sufran cualquier tipo de amenaza por parte de las personas que acudan o hasta sean tuteados.

"En las dependencias de este juzgado todos los que trabajamos aquí recibimos el tratamiento de usted (no tú), que es el mismo que le vamos a dar a usted. Muchas gracias", se puede leer en el mensaje colgado.

"El buen rollo es lo que más se valora", ha escrito Espinosa junto a la imagen de ese letrero. Además, en una contestación que ha dado a una reacción de otro tuitero se ha hecho la pregunta clave: "Esa es la cuestión, ¿por qué ha sido necesario colgarlo?".

El detalle que ha destacado un profesor

El cartel se ha hecho viral con más de 235.000 reproducciones y 2.000 'me gusta', más de 250 compartidos y ha recibido multitud de respuestas entre las que destaca la que ha hecho la cuenta Profe de lengua, que se ha fijado en un detalle y lo ha querido subrayar.

"Precisamente hoy en clase hemos visto los registros lingüísticos. Algunos alumnos se han sorprendido cuando les he dicho que, hace no mucho, a los profesores se nos hablaba de usted. Enseñar Lengua también es esto", ha asegurado. En otras contestaciones se pueden leer los siguientes mensajes: