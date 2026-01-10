Una catedrática de Historia Contemporánea deja esta lección a los jóvenes que alaban el franquismo

Rosana Gutiérrez, catedrática de Historia Contemporánea y coordinadora del consejo asesor del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, ha dejado una lección tremenda a los jóvenes que apoyan y alaban la dictadura de Francisco Franco.

En una entrevista en el diario El Español, la historiadora ha dedicado unas palabras de lo más serias al 19% de los jóvenes que, según uno de los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ven con buenos ojos la etapa del franquismo.

Preguntada por este dato, Rosana Gutiérrez ha reconocido que "no hemos sabido explicar bien a la sociedad, y especialmente a estas jóvenes generaciones, lo que fue la dictadura".

La catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante ha señalado que "lo que más me preocupa" es que los jóvenes vean con tan buenos ojos una etapa tan dura como el franquismo.

"Objetivamente, estos jóvenes tienen un horizonte de futuro peor del que teníamos nosotros", ha defendido, entre ellos algunos problemas sociales que ya se están produciendo.

"El problema de la vivienda está ahí, el problema de los sueldos también", ha explicado, antes de justificar que todo tiene que ver con la ruptura del "ascensor social", que se ha visto reflejado en una enemistad de los jóvenes con la sociedad actual.

La influencia de las redes sociales y los "bulos"

La catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante también ha mencionado a las redes sociales y a los bulos que las recorren como parte importante de ese desencanto.

Cree que influyen mucho "las redes sociales y estos bulos que están circulando de una manera abrumadora", destacando, en parte, a los "políticos en activo" que ofrecen un discurso antisistema.

Pero también hace autocrítica sobre lo que sucede en las aulas y apunta a un fallo de transmisión de lo que fue el franquismo. "No sabemos transmitir lo que es la vida real cotidiana en una dictadura; eso sí que creo que lo desconocen", ha añadido, en su entrevista al diario El Español.

En el momento en el que detalla a sus alumnos lo cruel que fue la dictadura, reconoce que muchos no dan crédito. "Veo sus caras y son caras de asombro total, como si le estuviera contando una película de ciencia ficción", ha expuesto.

"Les explico la situación de las mujeres, eternas menores que no podían trabajar sin permiso o abrir una cuenta bancaria", ha añadido la catedrática de Historia Contemporánea.

El franquismo, ¿ni tan mal?

Lo realmente preocupante es esa parte de los jóvenes que, según la encuesta del pasado mes de octubre del CIS, sigue viendo con buenos ojos en 2026 la dictadura de Francisco Franco.

Estas han sido las principales lecturas que han salido de esta encuesta con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador español.