Un reconocido experto analiza "lo que oculta" el producto de Mercadona que arrasa tanto que es difícil de encontrar

Mario Sánchez, Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Máster en Nutrición y Salud y uno de los expertos de cabecera del programa de La 2 Saber vivir, se ha pronunciado con toda rotundidad sobre el queso cottage de Hacendado, uno de los productos de Mercadona más de moda hasta el punto de que son muchos los clientes que son incapaces de encontrarlo porque se agota rápidamente.

El propio gigante valenciano ha admitido en algunas respuestas a usuarios que no han retirado ese artículo de sus lineales, pero ha admitido algunos problemas de abastecimiento. "No hemos retirado el queso cottage, pero estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible. Sentimos las molestias", le explicaban el pasado 8 de octubre un cliente.

En un vídeo publicado en YouTube y en sus redes sociales, Sánchez analiza ese queso cottage, que él mismo señala que es "un producto muy popular" que "actualmente que está agotado en la mayoría de supermercados Mercadona en España".

El experto explica que este queso tiene una "textura cremosa" y unos "grumos muy marcados", que se parece "un poquito al requesón" pero "no es exactamente igual": "Tiene origen en Reino Unido y se caracteriza por esos gránulos muy marcados. La diferencia respecto al requesón es que el queso cottage es parte de esa cuajada que obtenemos cuando la leche se coagula, cuando queremos obtener el queso y añadimos el cuajo microbiano".

Dos ingredientes poco necesarios

Por eso, Sánchez señala que este tipo de queso sería "primo" de otros como los quesos frescos o el propio requesón y destaca que el principal ingrediente del de Hacendado es la leche desnatada pasteurizada de vaca, la de "menor número de calorías", un "primer indicativo de qué tipo de producto nos vamos a encontrar".

Señala que tiene también nata añadida, sal, conservador E202, fermentos lácticos y cuajo microbiano y subraya que hasta aquí son todo "ingredientes normales de un queso". Con todo, dice que tiene dos componentes "opcionales". El primero es la nata, que "se añade para dar un poquito más de espesor y corregir la textura": "Para muchas personas va a ser un ingrediente que no aporta nada y para otras algo interesante".

La comparativa con los de otras marcas

En este punto, el experto recuerda que hay otros quesos de otras marcas que no tienen nata y tampoco el conservador E202, que se añade "para que el producto dure más tiempo en mejores condiciones y no se eche a perder".

Por todo ello, admite que a nivel nutricional "este queso de Mercadona no es el mejor". Pero con todo subraya que el de Hacendado tiene cuatro gramos de grasa, "bajito", hidratos de carbono también "poquitos" y una "cantidad de muy alta de proteína".

"Un producto muy interesante para todos"

"Por lo que este producto está especialmente indicado en personas deportistas, que lleven un estilo de vida saludable, que necesiten un plus proteico. Esto en el desayuno va a ser muy saciante. Si te lo tomas en tostadas verás cómo te llenas más, tienes menos problemas para quedarte con hambre. Es un producto muy muy interesante para cualquier tipo de población en todas las edades", asegura Sánchez.

Además, alaba que tiene de sal 0,83 gramos, "una cantidad muy bajita". "Hablamos de un producto bajo en calorías, bajo en sal y alto en proteínas de gran valor nutricional, proteínas completas a partir de la leche. Es un queso muy saludable, muy interesante, así que si te gusta el queso y comer sano es una de las opciones que puedes integrar dentro de tu dieta habitual sin problema", insiste.