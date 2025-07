Mercadona cambia la receta de uno de sus productos estrella y hay clientes que no lo ven claro: "Seguramente deje de comprarlo"

Hace unos meses Mercadona trastocó los planes de millones de consumidores y, de repente, en muchos de sus supermercados empezó a escasear el queso cottage. Las redes sociales se llenaron de vídeos mostrando la estantería de los lácteos completamente vacía en la zona en la que debía estar este producto.

Ahora hay novedades. El gigante valenciano ha vuelto a llevar a sus supermercados este producto pero, según comentan muchos clientes, con la receta cambiada y con otro sabor.

"Me habéis jodido cambiando el queso cottage :( ahora sabe igual a cualquier tienda donde no me gustaban .. se ve que suiza no entraba dentro de vuestro rango de precios con la alta demanda, ahora rumanía os deja sacar más beneficio", dice una cliente citando a Mercadona.

Y el supermercado responde: "Sentimos lo que nos comentas sobre el queso cottage y vamos a compartirlo con los responsables. ¿Qué diferencias notas en el sabor? ¿En qué tienda sueles comprar? Queremos ofrecerte la devolución del importe".

La cliente expone por qué de este cambio en su criterio: "Se puede comprobar que ahora es mucho más líquido (lo que gustaba era la textura) era el único con esa textura junto a la marca Arla y sabe más agrio que antes".

Otro cliente añade al hilo: "Era un consumidor habitual, pero si sigue con esta textura y sabor seguramente deje de comprarlo".

Pero hay más. "Señores/as de Mercadona han cambiado el queso cottage que se fabricaba en Suecia y ahora el que venden es de Rumanía y menudo cambio de calidad a peor, un error pudiendo comprar uno del Consum que se fabrica en Sevilla", dice otra persona.

Este cliente añade: "El queso de antes era más granulado y el nuevo tiene mucho líquido y el sabor tampoco es el mismo, tampoco lleva tapadera el envase, lo compré en la tienda de Isla de Corfú en Alicante".

Otro usuario aporta pruebas gráficas. "Muchas gracias por contestar, te adjunto foto del producto, donde se ve que han sido producidos en distintos sitios, por dentro el nuevo es mas liquido que el anterior".

"No es necesario devolverme dinero ni nada, esta bueno también, aunque sinceramente y siempre bajo mi punto de vista estaba mejor el otro que no es tan liquido. Simplemente quería saber por que se ha cambiado", señala esta persona.