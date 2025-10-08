Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un repartidor comparte su estupefacción por lo que ha tenido que llevar a las 23.00: "Mira que me han hecho pedidos raros, pero..."
Virales

Virales

Un repartidor comparte su estupefacción por lo que ha tenido que llevar a las 23.00: "Mira que me han hecho pedidos raros, pero..."

"Antojos de domingo". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un repartidor, trabajando.Getty Images

El pedido que un repartidor ha tenido que entregar un domingo a las 23.00 le ha causado tal sorpresa y estupefacción que no ha podido más que compartirlo.

"Mira que me han hecho pedidos raros, pero desde luego pedirme a las once de la noche unas palomitas a un cine por Uber es algo que no me esperaba hoy, así que vamos a por ellas", cuenta el usuario de TikTok @alexboken_.

Dicho eso, el trabajador se pone en marcha afirmando que ese es "el antojo de la noche, sin ningún tipo de duda" y se ve cómo llega a un cine a recoger el producto. "¿Os suelen pedir muchas palomitas?", le pregunta a la empleada del cine, que le asegura que sí. "Me quedo flipado", admite él. 

"¿Vosotros os pediríais palomitas por Uber? ¿Pagaríais tanto dinero?", plantea el usuario antes de completar su entrega: "Pedido entregado, palomitas entregadas. Un cliente feliz".

En las reacciones, algunos usuarios cuentan experiencias con los pedidos. "A mí un sobre de salsa barbacoa, un sobre específicamente, y metiendo prisa para que se lo lleve ya", dice una persona.

"Hay un cliente al que le llevo recurrentemente sólo cuatro latas de cerveza. Siempre lo mismo. A veces le meto un sobre de ketchup o una cuchara para que flipe un poco", señala otro.

"Flipo con la peña pedir palomitas a un cine seguro que a precio de oro cuando tienes las de microondas de toda la vida bien ricas y calentitas en pocos minutos", apunta otra persona.

Las vivencias de los repartidores son objeto de debate a menudo. Hace unas semanas, por ejemplo, un trabajador conto en Las Mañanas de Kiss lo que le había pasado: "Una noche cualquiera, un pedido cualquiera, en una casa cualquiera. Yo llevé el pedido y me salió un chico porque tenía que pagarme y le faltaban creo que eran tres euros o cuatro, no me acuerdo".

"Entonces llamó a su chica y salió la chica tan campante, como si no pasara nada. Y cuando la chica sacó los cinco euros del monedero miró para arriba y me vio a mí... Y dije cuidado, que esta no es su novia", recordó.

"Es la novia de un amigo mío. Ella se quedó tan sorprendida que actuó hasta bien y todo porque nos quedamos los dos diciendo: qué ha pasado aquí. Ella me miró, vio que era yo y se quedó blanca, como me quedé yo, más o menos", relató.

"Según bajé abajo le llamé a él: 'Mira, que está tu novia en esta casa'. Él la llamó a ella y por lo que se ve lo dejaron porque ya llevaba tiempo con el rollito. Actuó bien porque el chaval no se dio ni cuenta de que me conocía", añadió.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 