Un repartidor llama a una casa y aparece el cliente, pero lo que ve segundos después da para película

Un repartidor ha relatado una situación que vivió un día al llevar un pedido a la casa de un cliente y que supuso un tremendo 'tierra, trágame' para la supuesta pareja del chico que le abrió la puerta.

El trabajador ha contado su anécdota en Las Mañanas de Kiss: "Una noche cualquiera, un pedido cualquiera, en una casa cualquiera. Yo llevé el pedido y me salió un chico porque tenía que pagarme y le faltaban creo que eran tres euros o cuatro, no me acuerdo".

"Entonces llamó a su chica y salió la chica tan campante, como si no pasara nada. Y cuando la chica sacó los cinco euros del monedero miró para arriba y me vio a mí... Y dije cuidado, que esta no es su novia", ha recordado.

"Es la novia de un amigo mío. Ella se quedó tan sorprendida que actuó hasta bien y todo porque nos quedamos los dos diciendo: qué ha pasado aquí. Ella me miró, vio que era yo y se quedó blanca, como me quedé yo, más o menos", ha relatado.

"Según bajé abajo le llamé a él: 'Mira, que esta tu novia en esta casa'. Él la llamó a ella y por lo que se ve lo dejaron porque ya llevaba tiempo con el rollito. Actuó bien porque el chaval no se dio ni cuenta de que me conocía", ha añadido.