Un restaurante recibe siete reseñas negativas tras una boda y el dueño denuncia "extorsión": "Accedimos a todo y aun así nos machacaron"

La relación entre restauradores y clientes siempre ha sido un equilibrio delicado, pero en la era digital ese equilibrio se ha convertido en un funambulista caminando sobre un cable cada vez más fino. Basta un tropiezo -un error, un malentendido o simplemente un mal día- para que la caída sea pública y sonora, amplificada por redes, pantallas y reseñas. Eso es lo que denuncia el dueño del restaurante Los Porches, que se ha hecho viral en TikTok tras contar cómo una boda celebrada en su local terminó en siete reseñas negativas idénticas, publicadas, según él, por la misma familia. Su relato deja una pregunta suspendida en el aire: ¿el cliente siempre tiene la razón o solo tiene la última palabra?

"Los clientes no siempre llevan la razón"

Así empieza el restaurador su testimonio. Explica que la boda había reservado un salón concreto, pero finalmente acudió "la mitad de las personas previstas". Para ajustarse al aforo real, decidieron trasladar al grupo a un salón más pequeño, aunque admite que al principio "tuvieron un poco de frío" y tuvieron que activar la calefacción.

El problema llegó en el servicio. Un camarero confundió la comunicación de un plato, un error que, según cuenta, se reconoció de inmediato. Sin embargo, la molestia creció cuando algunos invitados aseguraron que no habían recibido el plato correcto. El dueño sostiene que sí lo hicieron y que incluso les mostraron "los huesos del cordero y del cochinillo" -los dos platos de la polémica- como prueba de que los platos se habían consumido.

La tensión sube y llegan las exigencias

A partir de ahí, la situación se complicó. El restaurador afirma que los comensales empezaron a presionar para obtener compensaciones por el incidente. Primero, pidieron tres botellas de alcohol para después de la fiesta. El restaurante aceptó, dice, para dejar atrás el malentendido y evitar un conflicto mayor en un día especial para la pareja.

Pero la tensión no se disipó. El dueño asegura que los invitados "nos extorsionaron" y que utilizaron el error del plato como argumento para seguir solicitando compensaciones. Finalmente, y buscando cerrar el asunto, accedieron a ofrecer una cena gratuita para la pareja al día siguiente.

Los recién casados acudieron, cenaron "maravilloso" y se marcharon satisfechos. "Entendimos que aquella solución dejaba todo resuelto", afirma.

La sorpresa: siete reseñas negativas idénticas

La calma fue temporal. Al día siguiente, el restaurante se encontró con siete reseñas negativas nuevas, todas ellas publicadas casi al mismo tiempo y, de acuerdo con el dueño, procedentes de miembros de la misma familia de la boda. Todas contenían "el mismo texto y el mismo contexto", lo que multiplicó su impacto en la puntuación del local.

"Nos sentimos con una impotencia que no sabemos qué contestar", confiesa en su vídeo. Asegura que siempre intentan resolver los errores que puedan darse durante un servicio, que “por supuesto que los hay", pero lamenta que la dinámica actual en la restauración esté marcada por una pérdida de respeto y una tendencia a buscar polémica incluso en situaciones que podrían resolverse con diálogo.

Un debate más amplio: el poder (y la presión) de las reseñas

El vídeo ha abierto un intenso debate entre los usuarios, muchos de ellos trabajadores de la hostelería que se han visto reflejados en la historia. Otros señalan que es difícil juzgar sin conocer la versión de los invitados. Pero una idea se repite: la presión que suponen las reseñas online para los negocios.

En plataformas donde una sola estrella puede espantar clientes, el equilibrio de poder entre consumidor y restaurador se ha desequilibrado. La inmediatez permite que un conflicto puntual, incluso uno aparentemente menor, pueda amplificarse hasta convertirse en una crisis reputacional.

"Se ha perdido el respeto, la entrega, el disfrutar de una mesa", lamenta el dueño de Los Porches, que termina su relato lanzando una pregunta directa a su audiencia:

"¿El cliente siempre lleva la razón o no la lleva?"

Una pregunta que él lanza como quien deja una botella al mar esperando que alguien la recoja. Y su historia no solo habla de una boda ni de siete reseñas duplicadas: habla de un sector que siente que camina contra viento y marea, intentando mantener el timón firme mientras cada opinión online puede convertirse en una ola más alta que la anterior. Esa pregunta sigue flotando sin respuesta clara, como una servilleta que alguien dejó caer en mitad de un salón después de un banquete.