Un sociólogo experto en moda le hace un traje a Santiago Abascal al ver cómo va vestido: al líder de Vox no le va a gustar con quién lo compara
Pedro Mansilla ha estado en 'El Intermedio'. 

Álvaro Palazón
Santiago Abascal con boina
Santiago Abascal con boina

El sociólogo y experto en moda Pedro Mansilla ha estado en El Intermedio para analizar los looks de los políticos españoles y especialmente ácido con Santiago Abascal y su estudiada imagen cuando hay elecciones en zonas rurales de España. 

El Gran Wyoming le ha preguntado al experto por la "llamativa gorra" del líder de la ultraderecha española: "¿Por qué crees que lo ha hecho para ganarse el voto del campo o porque se ha hartado de estar todo el día cara al sol?". 

"Las dos cosas aunque esta segunda del cara al sol no creo que se le haya pasado del todo", ha dicho Mansilla. De la imagen de Abascal ha dicho que "abandona" su puesta en escena habitual de "señorito con la mano en el pecho un poco conde de Orgaz" con una "nostalgia imperial de España". 

"Ha dejado de ser el caballero que va en caballo para convertirse en el tractorista que va en tractor. Ha renunciado a una de sus etiquetas más conseguidas que es la de ese cuerpecito que dios le ha dado y él conserva", ha añadido el experto. 

El estilo Peaky Blinders

Ha definido Mansilla la indumentaria de Abascal como de "estilo Ábalos": "Me ha dejado desconcertado". Una frase que a buen seguro no va a agradar al líder de Vox. 

"Mantiene una cierta hidalguía con esa gorra, un poco de la familia de las gorras Oxford que tú muy acertadamente descubriste por influencia de unos pillines de una serie de televisión que refleja ese mundo inglés del XIX", ha señalado en referencia a la famosa serie de Netflix Peaky Blinders. 

El experto ha añadido que Abascal "está dispuesto a vestirse de lo que haga falta, incluso de camionero, por el bien de Aragón". "Lo único que esa chaqueta que lleva mullida le obliga a intentar sacar pecho como hacían las antiguas vedetes", ha dicho en tono de humor Wyoming. 

