Un uruguayo dice que intenta pasar 800.000 euros en relojes en el aeropuerto de Madrid y esto es lo que le sucede 

El creador de contenido Sebastian Rodríguez (@elsensei) ha subido un vídeo a su cuenta secundaria Relojes del Sensei (@relojesdelsensei) contando en una entrevista una anécdota que le pasó al intentar pasar 800.000 euros en relojes en el aeropuerto de Madrid.

"Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó cuando llegaste a España con muchísimos relojes?", le ha preguntado el entrevistador al creador de contenido al inicio del vídeo, el cual ha conseguido ya 582.000 visualizaciones y 32.000 'me gustas'.

"Casualmente yo fui a España y quería durar uno o dos meses allá, y me llevé mis relojes más caros. Tenía como 800.000 dólares en relojes en la mochila", ha comentado el influencer.

"Cuando entro en el aeropuerto, las aduanas y Hacienda me toman los relojes y me dicen: no puedes entrar con estos relojes aquí porque posiblemente los vas a vender y no vas a pagar impuestos", ha relatado @elsensei.

"Yo les explico que son mis relojes personales, les enseño facturas y todo esto. ¡Y me retuvieron todos los relojes ahí en España! Y era o retener los relojes hasta que me vaya o pagar más de 100.000 euros en impuestos", ha asegurado Rodríguez.

"¡Qué locura!", ha exclamado el entrevistador, atónito al escuchar la cantidad que le pedían al uruguayo. "Pero ahí no se termina la historia", ha continuado diciendo el experto en trading.

"Ya cuando terminé todo mi viaje -que dejé mis relojes en el aeropuerto-, una vez me iba me dijeron: 'tú te vas por la terminal 2, pero tus relojes los tenemos incautados en la terminal 1. Solamente te los vamos a dar si te vas en un vuelo que se vaya por la terminal 1'", ha explicado el influencer.

"Así que yo tuve que irme a Miami otra vez, tuve que volver incluso. Tuve que irme, dejar los relojes ahí y volver. Cuando volví a la terminal 1, me dijeron: 'movimos tus relojes a la terminal 3 porque duraste mucho tiempo en buscarlos, y no te los podemos dar si tu vuelo no se va por la terminal 3'", ha manifestado indignado Rodríguez.

"Y por la terminal 3 solamente salían vuelos como a República Dominicana u otros países. Tuve que enviar a Robert, que es mi jefe de seguridad, por la terminal 3 a buscar todos los relojes por tercera vez a España. ¡Un viaje de más de nueve horas! Y ahí finalmente me lo dieron", ha esclarecido el experto en trading.

"Y resulta que si yo tardaba diez días más en buscar los relojes, el Gobierno se quedaba los relojes, porque si duran más de 90 días dentro de haciendas los pierdes", ha censurado el creador de contenido.