Una argentina, "completamente mareada" al ver lo que pasa en junio en España 

La tiktoker argentina @bicmontero, con casi medio millón de seguidores en la red social china, ha alucinado con lo que ocurre en España en esta época del año donde cada vez anoche más tarde.

En un vídeo grabado desde Barcelona ha contado que está "completamente mareada" al ver que a las 21:00 todavía es de día.

"Estoy en España y estoy completamente mareada. Son las 9 de la noche casi. Faltan 11 minutos para que sean las 9 de la noche y es de día", ha empezado diciendo grabándose por la ciudad.

Ha relatado que le habían contado que en España, en verano, los días duran más pero ella no esperaba que fuese tanto: "Me habían dicho que en verano los días en España duran más pero, ¿qué tanto duran los días en España?".

"No entiendo por qué sigue siendo de día. Hay luz. Hay sol. No es que estoy exagerando de que está anocheciendo, no está oscureciendo. No está", ha añadido visiblemente sorprendida.