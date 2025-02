Una argentina cuenta una importante desventaja de vivir en Málaga: hasta los malagueños le dan la razón

La creadora de contenido argentina Milena Palma (@miluu_palma) vive actualmente en Málaga, ciudad de la que ya ha asegurado que no se quiere mudar ni tiene intención alguna de volver a su país porque le encanta estar en la ciudad andaluza.

Sin embargo, sí que ha hablado de una "desventaja", que no ha sido otra cosa que una realidad de la que muchos malagueños le han dado la razón en los comentarios del vídeo de TikTok, que también ha cosechado más de 150.000 visualizaciones y más de 7.000 'me gusta'.

"Hay cositas que me hubiese gustado que me digan", ha avisado antes de pasar al primer punto, que no han sido otra cosa que los alquileres, un tema muy encima de la mesa en toda España. "Si consigues un alquiler de larga temporada, considérate afortunado, porque la mayoría te lo alquilan por 10 meses", ha afirmado la argentina.

Para colmo, ha asegurado que un estudio puede salir por 800 euros y, para poder entrar, "tienes que poner tres meses: uno para la inmobiliaria, que no te devuelven, un mes de fianza y otro de inseguridad". También te piden antigüedad y nóminas de 1.600 para arriba.

"Y además pagas luz y agua, ¿no? Porque no viene nada incluido, obviamente, es algo lógico de esperar de una ciudad turística, linda y costera", ha explicado. Ha destacado especialmente que esto es un problema que afecta directamente a los malagueños.

"Hasta a los que nacieron aquí les cuesta encontrar para vivir, no solo a inmigrantes, a todo el mundo les cuesta conseguir mucho un alquilar para todo el año en esta ciudad, yo me mudé nueve veces en menos de tres años", ha rematado.

Reacciones ha habido más de 400, muchos de malagueños: "Málaga es una basura capitalista de pobres que se creen ricos". "Gracias por ser tan clara, ni los malagueños podemos vivir en nuestra ciudad", ha respondido la usuaria Patri Cigalita.