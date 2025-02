Una argentina pide un café, se lo sirven un vaso de cristal y su reacción tiene más de 4000 comentarios

La forma en la que se toman los cafés en España no está clara ni entre los propios españoles. Hay lugares en los que sí o sí se toma en una taza y hay otros que detestan las tazas y los piden en vaso de cristal, esto último es muy típico de Madrid.

Una argentina ha vivido en sus propias carnes lo que supone que los cafés sean en vaso, sobre todo en invierno. "¿Alguien me explica por qué en España sirven el café hirviendo en un vaso de cristal?".

En otro vídeo ha explicado que su duda no tiene nada que ver con algo cultural, simplemente dice que el vaso quema tanto que no puede cogerlo con las manos por se quema, algo que no pasaría con una taza.

Su publicación ha recibido más de 4000 comentarios, en muchos de ellos se nota que no han entendido la queja de esta tiktoker argentina.

"Increíble lo que se armó con el tema del café. El vídeo es porque me quemo los dedos no porque haya ningún tema con tomar el café en un vaso porque yo en verano también lo tomo en vaso. Me parece que está buenísimo con hielo pero es invierno, me dieron el café hirviendo en un vaso, me quemé todos los dedos", ha explicado en otro vídeo.

También tiene respuesta a los que le dicen que se adapte a España: "Llevo 10 años viviendo en España así que adaptación total. Los amo. Viva España".