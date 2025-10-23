Una argentina pone el ojo en este queso que se vende en España: el más parecido a uno de su país

En pleno safari gastronómico por los supermercados españoles en busca de un bocado de nostalgia, en este caso el rastreo ha sido por los pasillos de Mercadona, la bloguera de viajes, gastroinfluencer y exploradora de quesos argentina, Pinchu Travel, ha compartido en TikTok una revelación tan cremosa y jugosa, que medio país se ha removido en el sofá.

Atención argentinos exiliados y fanáticos de cualquier producto de la leche porque "si sos argentino y estás en España, este es el más parecido al famoso queso fresco mantecoso de Argentina", cuenta Pinchu Travel a sus seguidores de TikTok, emocionada, salivando y cuchillo en mano, dispuesta a hincarle el diente al Arzúa Ulloa D.O.P. de Hacendado que ha encontrado en el supermercado de Juan Roig y que le ha recordado a Argentina.

Sin embargo, el viaje de la bloguera argentina hasta encontrar con el queso perfecto para que su desentrenado paladar porteño vuelva a su país natal en cada mordisco, no ha sido nada sencillo. De hecho, Pinchu Travel se recrea en el drama que le ha supuesto dar con la "copia" del queso argentino: "Acá en España, lo que sucede es que muchos son mezcla de cabra con oveja, la gran mayoría. No hay quesos de vaca, hay muy poquitos. Este es uno”, comenta mientras se prepara para probarlo.

Así, mordisco a mordisco... “¡qué rico es! Como el mantecoso que comíamos en Buenos Aires", comenta Pinchu Travel, que va al grano, dejando unas instrucciones claras a todos los argentinos que ahora viven en España y que consideran que no hay nostalgia más universal que la del estómago. Si de paso, Mercadona se queda sin stock la semana que viene, ya sabemos a quién culpar. “Arzúa Ulloa, buscálo así”, remata.

Como buen viral que se precie, el descubrimiento de Pinchu Travel tampoco se libra una batalla judicial de civilizaciones lácteas. “Madre mía que no tenemos quesos de vaca en España dice???”, le suelta Carpanta. Otro genio añade: “Que no hay quesos de vaca dice y es el más común.” Tampoco faltan las teorías raras ni las conspiraciones transatlánticas con intensos debates sobre quién copió a quién. Mientras, Dayshaok celebra que hayan encontrado “algo similar a nuestro queso cremoso”. Agustina resume el drama con una de esas frases que merecen marco: “¿POR QUÉ LA GENTE SE IRÍA A VIVIR A UN PAÍS DONDE NO EXISTE EL QUESO CREMOSO????”