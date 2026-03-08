Una asistente a la manifestación del 8-M reivindica el "orgullo Charo": "Estamos muy orgullosas de serlo"

Una mujer atiende a 'El HuffPost' en la manifestación del 8M, Día Internacional de la Mujer

Miles de personas se han dado cita esta domingo en las calles de Madrid en la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El objetivo, un año más, reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres.

Durante el recorrido, la periodista de El HuffPost Mila Fernández ha preguntado a algunas de las asistentes para conocer sus impresiones en una jornada tan señalada.

Una de las protagonistas ha sido una mujer que ha reivindicado el "orgullo Charo". Este término, utilizado habitualmente para dirigirse a mujeres de izquierdas de forma despectiva, se ha popularizado en los últimos meses.

Por ello, esta manifestante propone darle la vuelta. "Nos llaman Charo para callarnos, nos llaman Charo para que no participemos, nos llaman Charo para ridiculizarnos", ha expuesto.

"Si tener voz propia y defender nuestros derechos es ser Charo, pues somos Charos", ha proseguido, asegurando que las mujeres que se manifiestan en favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres están "muy orgullosas".

"Tenemos que ir a tope con el orgullo Charo y convertir esto en un movimiento de defensa de nuestros derechos", ha aseverado la manifestante, que portaba una camiseta con el lema 'Vivan las Charos'.

Una manifestación también contra el fascismo

Bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes" ha arrancado la manifestación por el 8M convocada por la Comisión del 8M de Madrid desde Atocha para teñir de morado las calles de Madrid en una de las jornadas más especiales para el activismo por la igualdad de género.

Más allá de las reivindicaciones en clave feminista, la concentración de este año ha rugido con más fuerza que nunca ante fascismo, la guerra y la violencia, dejando muy claro el sentir de las manifestantes.

Asimismo, tampoco se ha olvidado el contexto internacional. Las manifestantes han convertido el grito "No a la guerra" en una de las proclamas más escuchadas y los llamamientos a la paz en la consigna más aplaudida.