Una azafata explica qué cosas no puede hacer con el uniforme de la aerolínea puesto: y ojo porque hay sorpresas

La azafata argentina y creadora de contenido en redes sociales conocida como 'Barbiebac La Azafata' (@barbiebac.ok), que cuenta con casi cinco millones de seguidores tan solo en TikTok, ha desvelado qué cosas no puede hacer mientras lleva el uniforme de trabajo puesto y hay varias sorpresas.

Lo primero que ha mencionado ya es de por sí sorprendente por lo inesperado que puede llegar a ser: "Está prohibido darse besos y demostraciones de afecto en público". Por otro lado, y con mucha más lógica, ha revelado que está prohibido fumar, tanto cigarrillos como los populares vaper.

"Está prohibido masticar chicle y hacer globo", ha contado, especialmente por si se queda pegado a la ropa sin querer. Por otro lado, tampoco se puede beber café en la puerta de embarque correspondiente y mucho menos beber alcohol.

"Pero el agua no se le niega a nadie", ha concluido con cierta ironía. El vídeo ha arrasado con más de 33 millones de visualizaciones y 1,5 millones de 'me gusta'. La causa que ha dado por todas estas prohibiciones es porque "el uniforme representa la aerolínea y hay que mantener una imagen positiva".

En cuanto a reacciones, muchas han sido de usuarios de TikTok preguntando por algunos mitos como el de no poder tener tatuajes para trabajar de tripulante de cabina: "No, a menos que la aerolínea lo permita, pero no pueden ser visibles".

La médico y usuaria @MGB ha compartido que a los médicos les pasa lo mismo. "El lugar de trabajo se respeta, todo depende de la ética de cada quien, pero normas son normas", ha puntualizado.

En un vídeo posterior también ha revelado que las azafatas tienen tres palabras prohibidas que no se pueden decir a los pasajeros para que no se asusten "más de la cuenta": emergencia, fuego y bomba.