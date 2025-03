Una británica explica por qué está enamorada de vivir en esta ciudad española: "Es una joya escondida"

La creadora de contenido Jade Gartshore (@jadeinspain), una mujer británica que vive en Murcia, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok explicando por qué adora vivir en esta ciudad.

"Dejé el Reino Unido para mudarme a Murcia, en España. Estoy enamoradísima. Mira esto, este es mi paseo matutino. Es un momento de infarto", ha relatado la británica al inicio del vídeo mientras va paseando al lado del mar.

"No puedo creer que viva en un lugar tan bonito del mundo. Una de las cosas que más me gusta de vivir en Murcia es que es una joya escondida", ha asegurado la creadora de contenido.

"Me encanta que la gente no venga aquí y que sea un lugar muy especial, porque siento que si viviera en Barcelona o en otro sitio, no tendría la misma atmósfera", ha concluido la tiktoker.