Una camarera cuenta el desagradable episodio que vivió con un hombre que pidió una cerveza

La camarera y creadora de contenido en TikTok Aitana (@aitanampz) ha contado el desagradable episodio que ha vivido mientras atendía a una mesa de tres personas, que eran dos mujeres y un hombre.

"Estaba tranquila ese día y llegan a una mesa un hombre y dos mujeres que me piden tres tercios. Se los pongo y me vuelve a llamar el hombre para decirme que cómo me creía que se iba a beber el tercio. Me quedo sorprendida y le digo si quiere una copa y me dice que claro", ha comenzado diciendo.

La joven, según ha proseguido, se la ha llevado al momento. La reacción del hombre le hizo flipar: "Se la llevo al segundo y me dice '¿y a mí mujer qué? ¿Que le dan por culo?'. Me quedé callada y la mujer y la otra chica mirándome mal, pero le dije que como solo me lo había dicho él solo había llevado una, pero que ahora se las traía".

Después de llevárselas, le contestó el hombre con un "ahora sí" cortante. "Era todo como muy raro, me miraba un poco mal, me hacía bromas irónicas, que no sé si eran bromas o no, y que a veces lo parecían y a veces no. Era un pasivo agresivo muy raro y cada día flipo más con la gente", ha proseguido.

Aitana ha reflexionado sobre ese episodio: "¿Cómo me vas a decir 'a mi mujer le dan por culo'? Si no he hecho nada, espera que sea adivina o no sé. Puede ser fallo mío por no preguntarle, pero no son formas esas".

La historia no cesó ahí y después hubo más contestaciones feas a la hora de pedir la cena esos mismos clientes. "Me piden cuatro pizzas, las apunto y al ser tres personas le digo si todo listo y me dice que no, que son para llevar para los críos y que él no iba a cenar pizza", ha contado.

De nuevo la camarera, según ha relatado, se quedó cortada. "No me dijo que eran para llevar, no soy adivina y no sé que tiene hijos y mucho menos que las pizzas eran para ellos", ha reconocido.

Ahí es cuando el hombre le dijo que iban a pedir otra cosa. Ella viio que estaba mirando la sección de patatas y le recomendó las que más piden los clientes. Al hombre no le gustó ese consejo: "Me respondió que si me creía que iba a comer patatas como si tuviera 24 años". "Yo ya me callé ahí", ha finalizado.