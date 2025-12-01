Una chica alucina con lo que ocurre en un barrio de Sevilla: "Esto no puede ser verdad"

La insólita situación que ha vivido una chica en Sevilla ha dejado atónitos a los que no son o no residen en la capital hispalense. El problema del aparcamiento está muy presente en el día a día de los sevillanos. De ahí que no sorprenda lo que ha contado en redes sociales.

"Como yo no soy de Sevilla me están diciendo que soy un poco cateta porque no me estoy enterando de la historia", comienza diciendo. El vídeo, compartido por la cuenta de X, antes Twitter, @LiosdeVecinos, muestra la calle de un barrio de Sevilla, donde el coche de su amiga Ángela está atrapado porque hay otros aparcados en doble fila.

"Resulta que nos tenemos que ir y nos encontramos con esta situación. Te ponen un coche ahí y a ti te dan por culo", explica mientras muestra una situación que nunca antes se había encontrado. Sin embargo, no es tan extraño como parece. A quienes viven en un barrio con alta tasa de residentes les sonará lo que comenta esta chica.

"Entonces se supone que tú coges y estos coches, uno por uno, y le das", dice mientras sus amigas empujan los coches estacionados en doble fila. El "truco" está en que esos coches no tienen puesto el freno de mano, por lo que aplicando un poco de fuerza se pueden desplazar fácilmente hacia delante o hacia atrás.

Esta ingeniosa solución para el problema de aparcamiento permite optimizar al máximo los escasos huecos que hay en el barrio. Así, la maniobra de desplazar los coches sin freno de mano deja espacio para los que quieran salir y no puedan esperar hasta que aparezca el propietario del coche para retirarlo.

"Esto no puede ser verdad, ¿no?, dice entre risas la chica mientras graba a sus amigas empujando a los vehículos. "¡Ay, qué locura. Madre mía!. Estoy flipando, yo esto no lo supero", sentencia. Quizá a quienes no sean de este barrio de Sevilla les sorprenderá la escena, pero para sus residentes forma parte de su día a día.