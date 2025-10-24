Una estadounidense llega a Sevilla, se queda sin palabras y se hace esta pregunta: "Nunca había visto algo así"

No es casualidad que recientemente la plataforma InterNations, a través de su Expat City Ranking 2024, haya colocado a cuatro ciudades españoles (Málaga, Alicante, Valencia y Madrid) entre las diez más amigables para vivir en el mundo. Tampoco que cada turista extranjero que llega a España se quedé enamorado del país.

Esto le ha pasado a la usuaria de TikTok @drizzlesrizzle, una joven estadounidense que ha aterrizado en Sevilla y que se ha quedado sin palabras al descubrir la cultura, la tradición y la belleza que esconden las calles de la capital andaluz.

"Acabo de llegar a Sevilla, España, y, sinceramente, con cada día que paso en el extranjero, me siento aún más desconcertada por la idea del excepcionalismo estadounidense", ha asegurado tajante la usuaria.

Ella se ha preguntado que qué le lleva a sus compatriotas a pensar que Estados Unidos es el mejor país. "¿De qué hablan cuando dicen que somos el mejor país del mundo?", se ha cuestionado en voz alta. Además, hasta se ha dado una respuesta de lo más llamativa y lo ha comparado con lo que está viendo.

"Yo tengo que meterme en una autopista de seis carriles solo para ir al supermercado y los españoles están por ahí caminando, bebiendo vino y comiendo tapas con sus siete amigos más cercanos a las 11 y con esto de fondo", ha afirmado, enseñando un plano de la catedral de Sevilla.

Además, también ha grabado el ambiente de la calle y, sumado a la catedral, ha asegurado que "nunca en toda mi vida había visto algo así". Por último ha acabado haciendo la misma pregunta que segundos antes: "¿Qué quieren decir con que Estados Unidos es el mejor país del mundo?".

Sevilla triunfa entre las listas de mejores ciudades

Recientemente, el periódico británico The Telegraph realizó un reportaje en el que se destacaba a Sevilla como uno de los destinos favoritos de primer nivel. Tal y como se publicó en el ranking The World’s Greatest Cities la capital andaluza se se sitúa en el tercer puesto de esta lista.

Además, meses antes, el mismo prestigioso medio anglosajón llegó a calificar a Sevilla como "la mejor ciudad de Europa" y la consolidó como un destino privilegiado a nivel mundial.