Una chica que vive en Madrid revela qué es lo que realmente refleja que te haces mayor

La creadora de contenido Carolina Moura (@carolynnna) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál ha sido el detalle que le ha hecho darse cuenta de que ya se ha convertido en adulta.

"¿Sabes cuándo te haces adulto? Cuando se te acaba el abono joven. Mi cumpleaños es en dos días y cumplo ya 26, o sea que se acabó el chollo, los ocho pavos se acabaron, ahora pagamos casi 22", ha explicado la tiktoker.

En concreto, la influencer ha hecho referencia al abono de transporte del metro de Madrid, el cual para los jóvenes menores de 26 años tiene un precio reducido de solo ocho euros al mes.

"Ay, no. No me apetece nada vivir este momento. Me estoy dando cuenta de que cuando pase por el bus ya no va a sonar pi pi, va a sonar un simple pi. Lo va a saber todo el mundo que tengo 26 años o más", ha comentado la tiktoker.

"Quiero recordar este momento para siempre. Ocho pone aquí", ha destacado la creadora de contenido mientras paga por última vez la tarifa jóven de su abono en una de las estaciones del metro madrileño.

"Pero en realidad tengo un mes más de 25. Ahora cumplo, en vez del 1 de abril, el 1 de mayo", ha manifestado la influencer al final del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 482.000 visualizaciones y los 50.400 me gustas.