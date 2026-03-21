Una cocinera italiana dice lo que hay que hacer para conseguir "una pasta perfecta": es más fácil de lo que parece

En los tiempos que corren cocinar es un auténtico reto. Sacar tiempo para hacer platos ricos y saludables se ha convertido en casi un lujo, pero hay cosas que ayudan mucho a quienes siguen apostando por la comida casera frente a los platos preparados.

Uno de las comidas más socorridas para el día a día es la pasta. Pero aunque a priori todo el mundo sabe preparar unos espaguetis o macarrones, hay algunos trucos para conseguir que su sabor sea mejor.

La gastronomía italiana esconde grandes secretos, y la chef Roberta, @chefrobertaofficial en TikTok, enseña algunos de ellos. Para preparar la pasta, hay un paso que la mayoría no tiene en cuenta y que es clave para obtener un resultado óptimo.

"La salsa se vuelve más cremosa"

Y es más sencillo de lo que parece. Se trata de conservar el agua en el que se cuece la pasta. "Ahí está el secreto para una pasta perfecta", asegura la cocinera italiana, que desvela que durante el proceso de cocción ocurre algo "muy importante".

"La pasta libera almidón mientras se cocina; por eso en Italia nunca tiramos todo el agua. Siempre guardamos un poco antes de escurrir la pasta", explica la chef Roberta. El truco consiste, por tanto, en conservar un poco de agua de cocción y añadirla a la salsa de la pasta.

"Cuando entra en la sartén el almidón une todo, y la salsa se vuelve más cremosa y se pega a la pasta", asegura la cocinera italiana, que aprovecha para recomendar su restaurante a todos sus seguidores.

Otros trucos para cocinar bien la pasta