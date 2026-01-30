Una divulgadora lingüística, tajante sobre esta polémica frase del cantante de 'La ruleta de la suerte'

Hace unos días, el cantante de La ruleta de la suerte, el conocido programa matinal de Antena 3 presentado por Jorge Fernández, se quejó de que se llamase "hamburguesa" a las hamburguesas que están hechas con derivados de soja o verduras.

Durante la retransmisión del programa, en uno de los paneles, sale el tema de las hamburguesas veganas a lo que el cantante dijo: "Que no es una hamburguesa. A mí no me engañáis".

Jorge Fernández explicó que ese tipo de hamburguesas se hace con lentejas, tofu, tempeh y seitán "y algunas verduras como la remolacha", por ejemplo. "Eso son lentejas, remolacha y pan", sentenció el cantante.

¿Hamburguesa vegetal?

Ahora, la divulgadora lingüística Elena Herraiz Medina, también conocida como Linguriosa, le ha dedicado un vídeo para explicar por qué sí está bien dicho el llamar a eso hamburguesa.

"A mí me gustaría saber si a la unión entre hombre y hombre la podemos llamar matrimonio o si tenemos que inventarnos otra palabra. Muchas veces nos preguntan que si no podemos comernos animales por qué nos gustan los alimentos que imitan la carne animal", ha empezado diciendo.

Y ha añadido en tono de humor: "Entiendo que es una falta de respeto al animal hamburgueso, hacia el animal nuggeto, hacia el animal salchicho. En mi caso particular no dejé de comer carne porque no me gustara, sino por razones éticas".

Como divulgadora lingüística se ha preguntado: "¿Podemos llamar hamburguesa a algo que no es de origen animal? La respuesta corta es: ¿en serio me lo estás preguntando a estas alturas?".

"Si un gran número de hablantes decide que por similitud y por practicidad esto y esto se llama hamburguesa pues esto es una hamburguesa"

Ha dejado claro que no existe la policía del lenguaje "por mucho que le pese a Pérez-Reverte". "Si un gran número de hablantes decide que por similitud y por practicidad esto y esto se llama hamburguesa pues esto es una hamburguesa", ha dicho enseñando dos burgers iguales, una de carne y otra de soja.

Su reflexión es que las palabras cambian y pasará siempre ya que "el significado de una palabra no es su etimología": "Por eso un rival ya no es el que está al otro lado del río, sino un enemigo o un candidato ya no solamente viste de blanco, como sí hacía en la antigua roma, y el salario ya no es de sal".