Rosalía sube de nuevo al escenario la estética 'Lux' con esta romántica falda y un top negro
Rosalía sube de nuevo al escenario la estética 'Lux' con esta romántica falda y un top negro

La artista actuó por sorpresa en el concierto 'Manifest x Palestina'.

Rosalía, en el concierto por Palestina en BarcelonaEFE

Nadie la esperaba y Rosalía dio en la noche del jueves la sorpresa en el concierto benéfico Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La artista subió al escenario para cantar La Perla acompañada de cinco músicos

"Buenas noches, Barcelona. Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos”, comentó la catalana saludando al público, que se había congregado para ver a artistas como Bad Gyal, Silvia Pérez Cruz o Amaia. 

Para la ocasión, Rosalía ha vuelto a trasladar la estética de Lux al escenario como ya hiciera en sus actuaciones en la gala Los40 Music Awards o en el programa de Jimmy Fallon. No ha faltado el halo decolorado en el pelo, que va bajando poco a poco a medida que va creciendo la melena de la artista. 

La cantante ha combinado el blanco y el negro, los dos colores que han marcado su último disco desde incluso antes de que se lanzara el pasado 7 de noviembre. En esta caso, Rosalía ha apostado por un sencillo top negro de escote halter, combinado con una falda blanca cargada de romanticismo. 

  El 'look' de Rosalía para el concierto por Palestina en BarcelonaEFE

Se trata de una prenda de la colección de Primavera 2026 de la diseñadora polaca Magda Butrym de gran volumen y con un bajo asimétrico, que encaja perfectamente con la estética de Lux

Rosalía ha apostado por la naturalidad con un maquillaje sencillo y volviendo a recurrir a las uñas cortas que lleva luciendo en los últimos años, en esta ocasión en un tono magenta. 

Preparando la gira 'Lux'

Precisamente cómo será la estética y al escenografía del escenario es una de las grandes incógnitas de la gira Lux, de la que no se sabe ningún detalle. Desde que se lanzó el disco y Rosalía promocionó su álbum durante algunas semanas, la cantante había desaparecido del mapa y está centrada en la preparación del tour

La artista estuvo unas semanas en París, donde según algunos rumores estaba ensayando parte del concierto. La gira de Lux arrancará precisamente en Francia, concretamente el 16 de marzo en Lyon, para después dar dos conciertos en París. Posteriormente llegará el turno Zurich, Milán y el Movistar Arena de Madrid, donde Rosalía hará cuatro fechas entre los días 30 de marzo y y 4 de abril. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
