Una doctora revela si es realmente bueno para las mujeres tomar creatina

La doctora Sara Marín Berbell, médica especialista en microbiota y salud femenina, ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram (@uncafecontudoctora) revelando si es realmente bueno para las mujeres tomar creatina y resolviendo las dudas más comunes.

"¿Creatina para la mujer sí o no?", ha comenzado preguntando la doctora al inicio del vídeo, el cual ha hecho en formato preguntas y respuestas, contestando a las dudas más frecuentes y desmintiendo algunos mitos populares.

"¿La creatina te deja calva? No, es un mito que nunca se ha confirmado. ¿Daña los riñones? No, en personas sanas cientos de estudios demuestran que es segura", ha asegurado la especialista.

"¿Sirve para mujeres? Sí, y ojo, no es que sirva, es que es súper beneficioso. Desde los 35 años sin darnos cuenta empezamos a perder masa muscular y la creatina ayuda a frenarlo. Además, en la perimenopausia y la menopausia ayuda a proteger tu huesos y te da fuerza", ha afirmado Marín.

"¿Da más energía? Pues claro que sí, es como un cargador para tus células. Recarga el ATP que es la moneda de energía que usa todo tu cuerpo", ha apuntado la médica, defendiendo los beneficios de este suplemento.

"¿Mejora tu memoria, concentración y estado de ánimo? Sí, los estudios muestran hasta un 10% más de rendimiento cognitivo, menos niebla mental y mejor estado de ánimo", ha señalado también la divulgadora.

"¿Y es solo para los fuertes de gimnasio o solo si hago muchas pesas? No, también sirve en tu día a día para subir las escaleras sin cansarte o, si entrenas, para tener más fuerza y recuperarte mejor", ha comentado la doctora.

"¿Pero engorda o da celulitis? No, eso es un mito. El agua se queda dentro del músculo. ¿Y cuál es la mejor forma? Fíjate en que sea monohidrato de 3 a 5 gramos al día. ¡Muy importante ser constante!", ha concluido Marín.

