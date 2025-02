Una española alucina tras ver cómo es la publicidad entre los supermercados en Irlanda

La creadora de contenido Selene (@laralladas), una española que vive en Irlanda, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando completamente alucinada cómo es la publicidad entre los supermercados en el país.

"Hay una cosa que me fascina de Irlanda y es que ellos en la publicidad se meten con otras marcas sin ningún tipo de pudor", ha comenzado contado la tiktoker en el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 40.000 visualizaciones.

"Vamos por el Tesco andando -el Tesco es una cadena de supermercados de UK- y por todos sitios te pone: 'En este producto tenemos mejor precio que Aldi'. ¡Pone más Aldi en los carteles del Tesco que Tesco!", ha relatado la usuaria.

Además Selene ha puesto otros ejemplos de carteles publicitarios en el propio supermercado como, por ejemplo: 'Hemos batido los precios en más de 100 productos de Aldi'.

"A lo que Aldi, evidentemente, no se queda callado y dice: 'Tesco nos ha igualado en más de 100 productos, para eso han tenido que bajar los precios, pero en Aldi ya son bajos de por sí'", ha explicado la española.

"Es decir, hacen publicidad a costa de la marca competidora. A mí me parece como... wow. La primera vez que lo vi cuando llegué aquí dije: ¿pero esto es legal?", ha confesado la tiktoker.

"Creo que esto necesita algún tipo de regulación, ¿no creéis? En plan hostia, es que me parece como muy directo y muy mal. No sé, igual es que no estoy acostumbrada", ha concluido la creadora de contenido.