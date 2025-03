Una española cuenta cuáles son sus cuatro cosas gratis preferidas de Estados Unidos 

La usuaria de TikTok Mariona Falomi (@marionsfalomi), una chica catalana que trabaja en Estados Unidos como Au Pair, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cuáles son sus cuatro cosas gratis preferidas del país.

"Hay cuatro cosas en Estados Unidos que son completamente gratis y a mí me hacen muy feliz. Y no sé si es en todos los estados, pero al menos aquí en Georgia es así", ha comentado la tiktoker.

"Primero de todos, el agua gratis en los restaurantes. Y no me digáis que son aguas malas porque la mayoría son filtradas, y se nota cuando una agua es filtrada o cuando no", ha asegurado la española.

"No tener que pagar o pagar ocho dólares por una botella de agua, te lo digo yo, que se nota. Y más cuando eres aupair", ha destacado la creadora de contenido, haciendo referencia a su empleo en el país.

"Segundo, las pistas de tenis. A mí me encanta jugar al tenis, pero en España la verdad que me arrancaba poco por tener que pagar 20 dólares cada vez que tenía que ir a jugar a pádel. Y ahora que me he aficionado al 'pickel ball' aquí en Estados Unidos, pues al menos gratis", ha señalado la usuaria.

"Tercero, no tener que pagar peajes en Georgia. Sí que es verdad que hay algo que se llama peach pass, que es como un carril de aceleración un poquito más rápido. La mayoría de días siempre lo veo cerrado y no lo he usado nunca, eso quiere decir que tampoco es tan importante", ha afirmado la española.

"Y cuando fuimos a Florida con mi familia, Miami, Orlando y moverse por Miami, nos pegaron un sablazo de peajes... Aquí en Georgia no es así", ha asegurado la creadora de contenido.

"Cuarto y no menos importante: la cultura del refil. O sea, me encanta. Y ahora también la han puesto en Starbucks con el black coffee y algunas otras cosas. Adoro que cuando pagas una bebida y aún tengas más sed, puedas volver a pedirla y no tengas que volverla a pagar", ha relatado la tiktoker.

"¿Sabías todas estas cosas de Estados Unidos? Sé que siempre se dice que es súper caro, pero también tienes muchísimas ventajas", ha manifestado la creadora de contenido para concluir el vídeo.