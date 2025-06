Una española cuenta cuáles son las tres cosas que más le han impactado de vivir en Suiza

La creadora de contenido Ana Marina (@anamarinalasso), una española que vive en Suiza, ha subido un vídeo a su cuenta TikTok contando cuáles son las tres cosas que más le han impactado de vivir en este país.

"Tres cosas que ocurren en Suiza y que en España son completamente impensables. La última, sinceramente, fue la que más me shockeó", ha comenzado contando la creadora de contenido.

"La primera de todas es que cuando tú pides un paquete lo más probable es que este paquete te lo dejen en la puerta de tu casa, a no ser que te quepa en el buzón, que en la mayoría de los casos no sucede", ha relatado la española.

"Pero en la puerta de tu casa no arriba, sino abajo, en el portal. Es decir, que ese paquete lo van viendo todas las personas que paseen por tu calle en ese momento", ha informado la usuaria.

"Y no, no te lo van a robar. Porque en este país no tienen la necesidad de robar. Si quieren algo, se lo compran", ha asegurado la creadora de contenido.

"La segunda, y es que a mí esto la verdad es que me toca un poco el... Es que, básicamente, en la mayoría de los edificios compartes la lavadora con tus vecinos", ha explicado la española.

"Y no me quejo por el hecho de que me puedan robar la ropa, que ya os digo que no sucede. Como mucho, a lo mejor un vecino se equivoca y te coge una camiseta", ha matizado la tiktoker.

"Es por el hecho de que cuando tú quieres poner la lavadora, hay veces que está usándola el vecino. Entonces es un poco rollo. Aunque hay un papel para apuntarse, pero sinceramente nadie le echa cuenta", ha confesado la usuaria.

"Y la última de todas, es que yo con esta flipe -de hecho, es que hoy me ha pasado-. Cuando tu vas a echar gasolina lo primero que haces es echarte gasolina y luego vas dentro y pagas lo que has echado. O sea es bastísimo", ha señalado soprendida la española.

"Y no, nadie se va sin pagar. O sea, son bastante honestos, como ya os he dicho. Pero de verdad, la primera vez... O sea, imaginaos mi cara cuando entré a la tienda en plan '50 francos, por favor' y la tía... A mí qué cuentas. ¡Me parece curioso!", ha concluido la tiktoker.