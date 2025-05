Una española cuenta lo que dejó de hacer desde que se mudó a EEUU: lo que pasa en bares dice mucho de aquí

La popular usuaria española Mariona Falomi ha publicado un vídeo en TikTok (@marionsfalomi) revelando qué hábitos que hacía en España ya no hace en Estados Unidos desde que mudó al país americano y algunos han dado que hablar, mostrando la diferencia cultural entre ambos.

Lo primero que ha mencionado es el simple hecho de tender la ropa, ya que en cualquier casa de EEUU hay secadora. "En casa no hay ni pinzas, no lo he visto ni en el supermercado", ha expresado la joven, que está actualmente ejerciendo de 'au pair'.

También echa de menos tomarse el café diario por uno o dos euros. "Aquí no lo puedo hacer porque valen cinco dólares mínimo", ha afirmado. Algo que sí ha destacado es que en EEUU no puede ir a casa andando sola: "Es totalmente impensable".

Todo lo relacionado con estético como la depilación, uñas y cabello dice que es tan caro que con un sueldo de au pair es inviable. Sobre los bares se ha dado cuenta de una gran diferencia: "Olvídate de estar en una cafetería con amigos y hablar fuerte porque todo el mundo te mira".

"Aquí el tono de voz es bastante más bajito y es como que das el cante todo el rato y da hasta cosa", ha rematado al respecto. Ha dejado claro, justo al final del vídeo, que ha superado las 100.000 visitas, que no se trata de hábitos que no le gustan, sino unos que ya no hace tras mudarse de país.

