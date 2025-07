Una española cuenta el 'tierra, trágame' que vivió durante la cena por su penúltimo día de trabajo en Irlanda 

La joven usuaria de X @marionasaenzim ha compartido en su cuenta de esta red social un pantallazo de la conversación que ha mantenido por WhatsApp en la que contaba lo que le había pasado en su penúltimo día de trabajo al norte de Irlanda. Su historia se ha hecho viral.

Tal y como se puede ver en ese intercambio de mensajes, la tuitera narra que la invitaron a cenar y que fruto de lo que había pedido comenzaron a llorarle los ojos haciendo pensar al resto de personas que se había emocionado por abandonar el trabajo y el país británico.

"Hoy me han invitado a comer como despedida y he pedido un burrito que llevaba jalapeños. Después me ha picado un ojo y me lo he rascado y del jalapeño me han empezado a llorar los ojos. Se han pensado que estaba triste por marcharme", le escribió la joven.

"Penúltimo día trabajando al norte de Irlanda", ha escrito en el tuit @marionasaenzim, en el que también ha compartido la imagen de ese pantallazo. Su publicación lleva más de mil me gusta y 35.000 visualizaciones.