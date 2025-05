Una española cuenta qué es lo que regalan en Estados Unidos al donar sangre: y no está nada mal

La creadora de contenido Nury Calvo (@nurycalvosn), una española que vive en Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando qué es lo que te regalan en Estados Unidos como incentivo para que dones sangre.

"Cómo es donar sangre en los sangrebus de Estados Unidos. Sangrebus se llama", ha comenzado relatando la española mientras se dirige al citado autobús donde se realizan las donaciones, que está aparcado en una calle.

"En España, que yo soy donante, te dan un bocata, una bolsa de patatas y un zumo. Aquí te dan...", ha manifestado la creadora de contenido, creando expectación hasta que su acompañante ha enfocado el cartel que hay en la ventanilla del autobús.

¡Los tickets! ¡Mira, mira! ¡2 free movie tickets!" "Dos tickets para ir a ver una peli" "¡Qué bueno! ¿Vas a entrar? ¿En serio? Nury, ¿vas a donar? Sí, ¿por qué no? No me han dejado. Pero a ver, cuenta. ¿Por qué?

He preguntado porque claro, yo estoy tomando tamboxifeno y obviamente no se puede, pero porque a mí me diagnosticaron hace muy poco. Entonces tienen que pasar muchos meses y estar en remisión de muchos meses para poder donar sangre, como es lógico y normal. Pero bueno, que sepáis que dos tickets para ver una peli, oye.