Una española cumple su sueño de vivir en París y su lema de vida es esta frase de Rosalía

La usuaria de TikTok Andrea (@andrea.lavio), una española que ha estado viviendo por Europa, ha subido un vídeo contando su trayectoria hasta cumplir su sueño: vivir en París. ¿Y su lema? Esta frase de Rosalía.

"Hola, mi nombre es Andrea y soy una española que vive en París. Todo empezó allá por 2018 cuando decidí venir aquí a hacer mi Erasmus, pero no fue hasta 2022 que me mudé a París para trabajar", ha comenzado contando Andrea.

"Y entre tanto mi vida no ha parado, así que os voy a poner un poco en contexto. Yo estudié la carrera de historia en Madrid. 'No sirve para nada', decían. 'No llegarás a ningún sitio', decían...", ha relatado la española.

"Y durante el grado hice dos Erasmus, uno a París y otro a Venecia. Efectivamente, he vivido en Venecia e iba a clase en barco, pero eso da para otro vídeo", ha destacado la tiktoker.

"En 2019 acabé mi carrera y empecé un máster en Museos y patrimonio histórico artístico en Madrid, pero aguanté en Madrid cuatro meses porque en enero de 2020 decidí volver a mudarme a París para hacer Erasmus Máster en la Escuela del Louvre", ha explicado la creadora de contenido.

"Sí, porque si no lo sabías, el Louvre tiene en su interior su propia escuela de Museología. Pero ya sabemos qué pasó en 2020: confinamiento. Me quedé ahí, en París, encerrada", ha apuntado.

"Pero ni tan mal, acabé el confinamiento trabajando en un museo en París, hice un montón de amigos y en 2021 tuve que volver a Madrid a terminar mi máster y hacer las prácticas en el Museo Thyssen", ha manifestado la usuaria.

"Pero de nuevo no duré ni un año en Madrid y a finales de 2021, cuando acabé mis prácticas, dije: ¿Y si me mudo a Dublín, Irlanda, a mejorar mi inglés?", ha confesado la española trotamundos.

"Y así fue, con mi máster acabado me mudé a Dublín un año donde trabajé en el bar Notel de 5 estrellas. Me encantó la experiencia, me lo pasé genial, hice un montón de amigos... pero el destino llamó a la puerta", ha revelado Andrea.

"Apliqué a las becas MAEC-AECID de Gestión cultural y adivinad qué destino me tocó aleatoriamente. Andrea ha sido aceptada para una beca de un año en la Embajada de España en París", ha contado la tiktoker, emocionada.

"Y es que uno no puede ir en contra de la vida. Todos mis amigos y mi familia me decían que yo tenía que volver a París, que era mi ciudad, que estamos conectadas", ha reflexionado la creadora de contenido.

"Y fue en 2023 que acabé mi beca en la Embajada de España en París, pero decidí quedarme. Y actualmente trabajo en una empresa de visitas guiadas y experiencias inmersivas en París", ha expuesto la española.

"Y el año pasado decidí empezar a crear contenido en redes sociales. He decido seguir el consejo de Rosalía: Hay que abrazar al cringe. De la vergüenza ni se come ni se almuerza", ha afirmado Andrea, siguiendo el lema de referente.

"Y aunque en mis redes sociales me encanta hablar de todo, mi contenido está sobre todo centrado en actividades y eventos culturales aquí en París. Este es el comienzo de mucho. Et voilà! Esta es mi pequeña historia, bisoooous!", ha concluido la tiktoker.