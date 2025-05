Una española enseña esta surrealista manera de pedir los cafés en China que la ha dejado alucinada

La creadora de contendido Laura (@laurapeanut), una española que está en China con su pareja, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando una innovadora manera de pedir los cafés en China que la ha dejado alucinada.

Vale chicos, esto es el futuro. Mirad como se piden los cafés en China. Vale, a simple vista esta máquina parece normal pero no lo es, porque de repente ha aparecido un dron volando hacia nosotros y nos hemos quedado un poco en shock.

Resulta que una chica se ha pedido los cafés y se lo ha traído un dron Si, si, un dron, como lo oyes. Así que nosotros lo hemos querido probar también. Hemos escaneado el QR y nos ha salido el menú completo.

Hay de todo: bebidas, snacks, lo que quieras. Nosotros nos hemos pedido dos cafés que, por cierto, hay un montón para elegir. Pagamos y listo. Enseguida nos ha salido un mapa con la ubicación del dron y lo que va a tardar.

En menos de diez minutos ha aparecido nuestro pedido. Esto es alucinante, ha venido desde cuatro kilómetros para traernos dos cafés.

Deja los cafés y se vuelve. Ahora introducimos el código tacha. No me digáis que en China no viven a otro nivel. Los cafés perfectos. Cero derrames, bolsita monísima y encima buenísimo.

"Por cierto, nos han costado cuatro euros. Todavía no he asumido este momento. ¿Te gustaría que esto estuviera en tu país?", ha concluido la creadora de contenido, preguntándole a sus seguidores.

