Una española está en Estonia y se encuentra 'un mini Mercadona': casi nadie puede entender lo que ve

La usuaria de TikTok @stampbystamptravel ha mostrado su absoluta sorpresa al encontrarse numerosos productos de Hacendado, de Mercadona, en un mercado local de Estonia.

"¡Estoy en Estonia y me he encontrado un Mercadona! ¿Desde cuándo hay Mercadonas en Estonia? Estoy flipando. Me he encontrado un puesto de mercado que vende todo, todo, todo, todo, todo, productos de Hacendado", explica mientras muestra en imágenes que lo que dice es cierto.

"Es como si estuviese en Mercadona, pero en un mercado de Estonia. Es que venden todo de Mercadona. No sé si tendrán algún convenio con Mercadona, porque al final es un puesto súper local", explica.

"Si traerán las cosas en la maleta, pero es que venden hasta helados de Mercadona. Si me dices que venden chorizo, fuet o atún en latas, o bolsas de patatas en una maleta y se lo traen en avión, pues lo entiendo. ¿Pero cómo han traído los helados?", se pregunta.

"Están a un euro y la caja a cinco. Los precios son bastante elevados, pero hay que tener en cuenta que estás en Estonia, así que si echas de menos la comida española creo que está genial", añade.

En los comentarios, una persona da una posible explicación: "Te explico porque lo veo cada semana, en mi almacén cargan choferes de Polonia. Casualidad que yo soy nacido allí y hablo, ellos normalmente cada semana compran productos de Mercadona, sobre todo suavizantes, los revenden allí".

Otro señala: "Pues alguien que ha tenido la idea de importarlo con el precio que ello conlleva si lo quieres lo pagas pero vaya…."

La propia usuaria ha respondido a eso: "Yo lo pagaría, sin duda. He estado viviendo bastante en Ghana y no te imaginas lo que hubiese pagado por esos productos. Vaya, mucha gente lo haría y lo hace!".