Una española explica cuáles son las curiosas costumbres de los habitantes de esta isla de EEUU

La creadora de contenido Marta Rodríguez (@martarodrigzg), una chica murciana que vive en Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando algunas curiosas costumbres que tienen los habitantes de Bainbridge Island, un archipiélago perteneciente al estado de Seattle.

"Os voy a enseñar un par de cosas curiosas de la isla de Estados Unidos donde vivo. Aparte de que siempre está así de oscuro y lloviendo, pero bueno, a eso ya estoy acostumbrada", ha comenzado diciendo la tiktoker.

"Mirad, esto que está pintado en el suelo es el nombre de... A ver... ¿qué pone? Ellen 19 y 22. ¿Qué significa eso? Que en 2019 y en 2022 se graduó. Posiblemente del colegio y del high school o algo así", ha explicado la española.

"O sea, cada vez que alguien se gradúa, en enorme en frente de tu casa pintas el nombre de tu hija, hijo, lo que sea, y la fecha en la que se graduó. Me parece como muy curioso", ha señalado la creadora de contenido.

"Si yo fuera, sería: Marta 2040, por ejemplo", ha comentado la usuaria, entre risas. "Otra cosa curiosa son estas banderitas aquí en los pasos de peatones para cruzar y como usarla", ha destacado la española, cogiendo una bandera fosforita y enseñando un cartel con las instrucciones.

"Aunque no hay que ser muy listo. Básicamente coges la banderita, la mueves en plan: ¡Oye, que voy a cruzar!", ha explicado la tiktoker ondea la bandera desde el paso de cebra. Y cuando el vehículo la ha visto y se ha parado, ella ha cruzado con la bandera en la mano.

"Y ahora pues vienes al otro lado y la dejas. Ahora están todas aquí y ninguna allí... ahora al próximo que venga por el otro lado lo van a atropellar", ha comentado la usuaria entre risas.

A continuación, ha hablado sobre una de sus costumbres preferidas. "Esto no es solo aquí, ee en general en todos Estados Unidos, pero es que el que te den agua gratis en todos los sitios me parece increíble", ha subrayado Rodríguez.

"Y lo último que me encanta de aquí es que estás de repente en una ciudad con los restaurantes, los coches, todo eso... y de repente en el bosque. De repente en la ciudad, de repente en el bosque. Bueno, ciudad no es, estamos en una isla; pero bueno, tú me entiendes", ha concluido la española.