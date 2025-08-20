Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una española se va a Filipinas y esto es lo que canta cuando le piden "una canción española"
en directo
Continúa la lucha contra más de 20 fuegos de nivel 2, a pesar del fin del calor extremo
Virales

Virales

Una española se va a Filipinas y esto es lo que canta cuando le piden "una canción española"

"Simplemente decidiste cantar ese HIMNO".

Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo de @uxxue.g@uxxue.g

La usuaria de TikTok Uxu (@uxxue.g), una chica española que está viviendo en Filipinas, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando que canción ha escogido cuando le han pedido que cante "una canción española".

"POV: Estás en Filipinas y te dicen que cantes una canción española", ha manifestado la usuaria a la vez que publicaba el vídeo en el que se la ve cantando con un micrófono conectado a un altavoz a modo de karaoke en una playa de Filipinas.

"Tú eres un mierda, no vales na', y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel...", se puede escuchar como canta Uxu totalmente motivada mientras los filipinos se unen al mood y bailan a su lado.

En concreto, este es el estribillo de la canción 'Zorra' de la cantante catalana Bad Gyal, una elección que parece que ha divertido tanto a los presentes como a los usuarios de la red social, quienes han hecho que el vídeo supere las 1,1 millones de visualizaciones y los 195.500 me gustas.

"Esa era la colonización que nos merecíamos, no que se lleven todo el oro"; "Como se nota que Filipinas y España fueron un mismo país"; "Perfecto ejemplo de lo que yo habría hecho"; "Simplemente decidiste cantar ese HIMNO", han comentado algunos usuarios.

Sin embargo, también ha habido voces más críticas: "¿Dónde está la Macarena?"; "Yo les hubiese cantado una buena copla"; "Si es español y no canta nada de Estopa... no es mi manada"; "Acabas de fallar como española en tu tarea de poner una del Fary".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales