Una española se va a Filipinas y esto es lo que canta cuando le piden "una canción española"

La usuaria de TikTok Uxu (@uxxue.g), una chica española que está viviendo en Filipinas, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando que canción ha escogido cuando le han pedido que cante "una canción española".

"POV: Estás en Filipinas y te dicen que cantes una canción española", ha manifestado la usuaria a la vez que publicaba el vídeo en el que se la ve cantando con un micrófono conectado a un altavoz a modo de karaoke en una playa de Filipinas.

"Tú eres un mierda, no vales na', y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel...", se puede escuchar como canta Uxu totalmente motivada mientras los filipinos se unen al mood y bailan a su lado.

En concreto, este es el estribillo de la canción 'Zorra' de la cantante catalana Bad Gyal, una elección que parece que ha divertido tanto a los presentes como a los usuarios de la red social, quienes han hecho que el vídeo supere las 1,1 millones de visualizaciones y los 195.500 me gustas.

"Esa era la colonización que nos merecíamos, no que se lleven todo el oro"; "Como se nota que Filipinas y España fueron un mismo país"; "Perfecto ejemplo de lo que yo habría hecho"; "Simplemente decidiste cantar ese HIMNO", han comentado algunos usuarios.

Sin embargo, también ha habido voces más críticas: "¿Dónde está la Macarena?"; "Yo les hubiese cantado una buena copla"; "Si es español y no canta nada de Estopa... no es mi manada"; "Acabas de fallar como española en tu tarea de poner una del Fary".