Una española relata el surrealista motivo por el que le paró la policía en Noruega

La española residente en Noruega y creadora de contenido en TikTok Laura, conocida como @lauraenelvalhalla, ha contado una de las cosas más raras que le ha pasado en el país nórdico con la policía.

"Pocas veces he tenido contacto con ellos, más allá de para hacer trámites y temas burocráticos, pero me han parado dos veces. Una fue un control rutinario y la otra el argumento más extraño que me han dado", comienza diciendo.

Ahí es cuando explica el verdadero motivo: "Te pueden parar por exceso de velocidad, porque lleves mal una luz, un control, etc, pero esto que me pasó hace dos años no me lo podía imaginar. Me pararon por ir lento. El límite estaba en 60 km/h y me pararon por conducir a 56".

"Por favor, puedo entender que me paren si voy a 40 porque al final estás entorpeciendo, incluso a 50, pero a 56... es lo que tardé en coger la curva, reducir un poco y ahí estaban", recuerda la española, que comenta que esa era la primera vez que cogía ese coche nuevo y no sabía si había puesto mal las luces o cualquier cosa.

"En esos segundos desde que paras el coche hasta que llegas especulas con todo tipo de teorías, pero fue llegar y me preguntaron si sabía lo que era un control de velocidad. Entonces fue cuando me dijo que iba a 56", sentencia.

También destaca que su pareja la miraba con incredulidad y que hasta con el agente se miraron con cara de escepticismo: "Me dijo que iba lenta y le contesté que no había pasado el límite de velocidad ni que tampoco iba muy despacio. Él me explicó que no, pero que había una caravana y que estaba inseguro. Le tuve que contar que se había formado porque había un tramo en obras a 20km/h y que tuvimos que reducir todos y que por eso se ha formado".