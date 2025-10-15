Una española se va a vivir a EEUU y nota al poco tiempo los estragos de la comida de allí: "Me está poniendo enferma"

La influencer y experta en viajes Carolina Moura, con un canal de TikTok con 1,8 millones de seguidores y una comunidad creciente, se ha ido a vivir a Estados Unidos y está contando de primera mano cómo es su vida allí.

Más allá del estilo de vida norteamericano, bastante distinto al español, sobre todo en lo que a la vida en la calle se refiere a cuenta de las horas de luz y el clima de España, lo que más le está contando es el tema de la comida.

"La comida en Estados Unidos me está poniendo enferma", ha dicho en un vídeo que acumula 2,4 millones de reproducciones en TikTok y más de 230.000 'me gusta' en unos días.

Ha añadido que seguro que la gente piensa que está comiendo mal: "Siendo sincera, hay cosas que de repente no comería en España". La clave está en que hay alimentos que en Estados Unidos están procesados de forma distinta que en Europa, básicamente ilegal aquí.

En Estados Unidos hay mucha gente y tienen que hacer alimentos para todos por lo que hay que abaratar costes: "¿Cómo se hace eso? Usando procesos que no son los mejores para la salud".

Como ejemplo ha puesto el pollo que para limpiarlo usan cloro: "O por ejemplo pinchan una hormona a los cerdos que está prohibida en 160 países. Por no hablar de los no sé cuántos productos que ves y dices 'bueno, esto no es saludable'".

Según ella, la solución es comprar comida orgánica, que es mucho más cara que la compra normal, que ya de por sí es muy cara en Estados Unidos. "Estoy que me encuentro regular, tengo las defensas bajísimas, me han salido orzuelos. No me encuentro bien. No sé cómo explicarlo, no me encuentro al 100% y mi plan es venirme aquí a vivir", ha zanjado en un vídeo que está teniendo mucha repercusión.